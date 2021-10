Politano: "Non dobbiamo montarci la testa. Nazionale? Cercherò di mettere sempre in difficoltà Mancini"

Matteo Politano è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'inizio di stagione del Napoli. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante azzurro:

"Il campionato è ancora lungo, dobbiamo essere bravi a restare lì in alto e mantenere la concentrazione. Approccio? In tutte le gare abbiamo sempre voglia di vincere, si è visto anche nell'ultima uscita a Firenze. C'è bisogno anche di una grande fase difensiva, altrimenti le partite non le vinci. Davanti siamo forti, ed è per questo che la compattezza in difesa diventa fondamentale".

"I nostri sono numeri importanti ma non dobbiamo montarci la testa, anche perché c'è l'Europa League e lì non siamo partiti benissimo".

"Spalletti? L'ho trovato molto carico al suo arrivo, era entusiasta di allenare il Napoli. Il mister è un allenatore forte e noi cerchiamo di stargli più dietro possibile. C'è stato un cambio di mentalità, lo scorso anno match come quello con il Venezia ad esempio non so se saremmo riusciti a vincerlo. Il mister dopo le partite non parla quasi mai, solitamente torniamo a discutere del match il martedì all'allenamento".

"Abbiamo un grande reparto offensivo, i numeri sono dalla nostra parte e siamo riusciti a imporre il nostro gioco su campi difficili. La sosta è importante anche per lavorare e recuperare, in questo periodo cerchiamo di migliorare fisicamente e sperimentare nuove idee"

"A Napoli sto benissimo, adoro uscire anche con mia figlia nata da poco, qui c'è un clima straordinario. La nascita della mia bambina mi ha cambiato la vita, è una delle cose più belle al mondo, la vita diventa sicuramente più impegnativa".

"Nazionale? Cercherò sempre di fare il massimo per il Napoli provando a mettere in difficolta mister Mancini in vista dei Mondiali in Qatar".

"Victor sta dimostrando di essere il giocatore che già era lo scorso anno. Noi che lo vedevamo già la scorsa stagione sapevamo che sarebbe esploso e diventato cosi forte. Bisogna lasciarlo tranquillo perché quando lo è può risolvere le partite da solo. Anguissa? Quando è arrivato sembrava che giocasse con noi già da un paio d'anni, il campo è dalla sua parte dato che ha fatto prove straordinarie".

"So quanto ci tengono i napoletani a battere la Juve. Segnare e poter esultare con loro in quel match è stato emozionante. In città quando si vince c'è sempre tanta allegria e spensieratezza, stiamo tutti meglio. Vincere aiuta a far bene!"

"Sui cori razzisti posso dire che è stato vergognoso quello che è successo domenica. Siamo nel 2021 ed è inammissibile assistere ancora a queste cose. Certa gente dovrebbe essere esclusa per sempre dagli stadi!"