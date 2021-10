Giocatori del Napoli impegnati in nazionale: oggi è il turno di Osimhen

La sosta delle nazionali ferma il campionato per due settimane. I giocatori del Napoli impegnati con le loro nazionali sono dodici. Oggi, scenderà in campo Victor Osimhen con la sua Nigeria.

Victor Osimhen Nazionale

L'attaccante del Napoli sarà impegnato in Nigeria-Repubblica Centrafricana. Questa sarà la terza giornata del Gruppo C per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. La Nigeria domina il suo girone a punteggio pieno con 6 punti, mentre la Repubblica Centrafricana ha trovato solo un pareggio contro Capo Verde. La gara si giocherà alle ore 18.