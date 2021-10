Numeri impressionanti per Osimhen: un gol ogni 81 minuti, soltanto un attaccante meglio di lui

Osimhen show in questo inizio di stagione: l'attaccante nigeriano ha segnato 4 reti in Serie A e 3 in Europa League, fornendo sempre prestazioni di altissimo livello.

Media Gol Osimhen

L'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato i numeri dell'inizio di stagione di Osimhen. Il numero 9 azzurro ha segnato sette reti e si è procurato due rigori, viaggiando a una media di un gol ogni 81 minuti. In campionato, escludendo i rigori, solo Edin Dzeko ha fatto meglio di lui.