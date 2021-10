Italia-Spagna, Insigne distrutto da un quotidiano straniero: voto bassissimo

La sconfitta dell'Italia contro la Spagna di ieri sera è costata il passaggio in finale di UEFA Nations League. I freschi campioni d'Europa si sono dovuti arrendere ai ragazzi di Luis Enrique che hanno messo fine alla striscia di 37 risultati utili consecutivi degli azzurri.

Insigne Italia Spagna

La nazionale azzurra ieri era orfana dei suoi due bomber, Ciro Immobile e Andrea Belotti, entrambi infortunati. Roberto Mancini si è dovuto inventare Federico Bernardeschi falso nove, ma anche Lorenzo Insigne ha ricoperto quel ruolo nel corso del match. Ed è stato proprio Insigne uno dei più criticati ieri: nel corso del primo tempo, il numero 10 azzurro ha sprecato un'occasione d'oro, calciando a lato a tu per tu con Unai Simon.

Il quotidiano francese L'Équipe ha eletto Insigne il peggiore in campo del match, giudicando con un 3 in pagella la sua prestazione. Un voto bassissimo che Insigne proverà a dimenticare subito per farsi trovare pronto alla finale terzo/quarto posto di domenica.