Il Napoli pensa al giocatore dell'Ajax: può arrivare a parametro zero

È ormai noto da molto tempo l'interesse dell'Inter verso André Onana, portiere dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2022.

I nerazzurri, infatti, hanno individuato nel portiere camerunense l'erede di Handanovič, che il prossimo 38 luglio spegnerà 38 candeline.

Onana portiere Ajax

Non si può ancora, tuttavia, dare l'affare per concluso: il portiere tornerebbe volentieri anche a Barcellona, club in cui è cresciuto.

Secondo Tuttosport, tuttavia, anche il Napoli potrebbe chiedere in formazioni su Onana. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca del post-Ospina. La situazione va quindi monitorata attentamente a partire dai prossimi mesi.