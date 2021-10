DAZN, prestazioni sconcertanti su ascolti TV e spettatori: i dati

Il Fatto Quotidiano analizza un dato sconcertante riguardante gli ascolti TV di DAZN.

Secondo il quotidiano, infatti, questi sarebbero stati gonfiati fino al 50%. Il focus sarebbe sugli spettatori "tradizionali", tralasciando quindi i fruitori del servizio via applicazione.

Storicamente, infatti, i dati degli ascolti TV sono rilevati da Auditel, un ente esterno a cui, tuttavia, Dazn ha scelto di non affidarsi, preferendo Nielsen. Quel che stupisce è che, tra i rispettivi esiti, c'è una grande discordanza.

Fiorentina Torino DAZN

Ad esempio, Juventus-Milan è stata vista da 1,6 milioni di persone secondo DAZN, mentre per Auditel solo da 1,1 milioni. Lazio-Roma oscilla tra gli 1,2 milioni per Dazn e i 765mila per Auditel.

In generale, si arriverebbe ad un totale di otto milioni di spettatori potenzialmente persi rispetto alla scorsa stagione. Sul dato, però, non vi è ovviamente certezza, a causa dei differenti modi di calcolo delle due piattaforme.