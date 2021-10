Venezia, Svoboda: "È uno degli attaccanti che più mi ha impressionato, gioca nel Napoli"

Il difensore del Venezia Michael Svoboda ieri in conferenza stampa ha parlato del Napoli in merito alla prima partita di Serie A giocata contro gli azzurri. Ha sottolineato, inoltre, le qualità del capitano partenopeo, citandolo tra gli attaccanti affrontati che più lo hanno impressionato fino ad oggi. Di seguito le sue parole.

FOTO: Imago

"Contro il Napoli eravamo tutti un po' nervosi e non abbiamo giocato bene. Abbiamo affrontato elementi di qualità, ad esempio è stato difficile difendere su Insigne, è molto veloce nel suo gioco. In Serie A basta un niente per concedere un gol. Lo abbiamo visto contro il Napoli, Insigne ha trovato uno spazio in pochissimo tempo e hanno segnato".