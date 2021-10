Lautaro Martinez, l'ex agente: "Vicino al Napoli in passato? Vi spiego"

Alejandro Camano, ex agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dell'attaccante dell'Inter e di vecchie rischieste del Napoli per il Toro. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Lautaro è felice in Italia, il calcio italiano gli piace tantissimo. Stiamo parlando da mesi cono l'Inter per il rinnovo e sono davvero fiducioso perchè la strada imboccata credo sia quella giusta. La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Dzeko e Correa”.

Lautaro Martinez vicino al Napoli? Parla l'ex agente

Alejandro Camano, poi, si è soffermato sulle possibilità per L.Martinez di vestire la maglia del Napoli in passato.

“Con il Napoli non ho mai avuto contatti per Lautaro Martinez. Un giorno, però, spero di portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale”.

Spalletti e Insigne? "E' un grandissimo giocatore. Guardo il Napoli con piacere anche per vedere lui all’opera. Ha qualità uniche, inventa calcio, sai che da un momento all’altro può fare la differenza. Spalletti è un grande allenatore. Quando allenava Borja Valero all'Inter fu un'esperienza davvero unica”.