Italia-Spagna, le formazioni ufficiali: c'è la scelta di Mancini su Insigne e Di Lorenzo

Alle 20:45 l'Italia scenderà in campo a San Siro per la semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique. Non mancano le sorprese nella formazione scelta da Roberto Mancini per affrontare le Furie Rosse. Vediamo insieme le formazioni ufficiali del match:

Lorenzo Insigne ItalyGiovanni Di Lorenzo Italy celebrates after scoring his team s third goal during the Uefa European Championship, EM, Europameisterschaft 2020 match between Turkey 0-3 Italy at Olimpic Stadium on June 11, 2021 in Roma, Italy. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 162324236

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busuqets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres. All. Luis Enrique.