Fabio Cannavaro rivela: "Sogno di allenare due squadre, una è il Napoli"

Fabio Cannavaro ha concluso la sua esperienza da allenatore in Cina ed è pronto a vagliare nuove opportunità, preferibilmente vicino casa.

Secondo quanto dichiarato dall'ex difensore italiano, le motivazioni che lo hanno spinto all'addio sono state legate alla pandemia: “Non sono andato via per ragioni economiche. Mi mancava la mia famiglia ed era troppo difficile vederli. I protocolli anti-Covid erano diventati insostenibili”.

Ha inoltre aggiunto che il suo obiettivo è allenare in Europa: "Sono stato alcuni anni in una squadra forte, e ho ordinato le mie idee di calcio. Tornare in Italia o a Napoli? Fanno parte della mia storia. Allenare il Napoli è uno dei miei sogni, ma per ora non chiudo alcuna porta. La mia priorità è allenare in Europa. Il Real Madrid? Mai dire mai".