Calciomercato Napoli, obiettivo Onana? C'è il pressing del top club

Il Napoli è vigile sul futuro di André Onana dell'Ajax. Il portiere camerunense è in scadenza di contratto con i 'lancieri' ed è stato già annunciato il suo addio a parametro zero. Ma non ci sono solo gli azzurri sul classe '96: la concorrenza aumenta e diventa sempre più difficile convincerlo.

Onana, Napoli, Barcellona

Napoli, su Onana c'è il pressing del Barcellona

Il Napoli segue da vicino gli sviluppi sul futuro di Onana ma portarlo in azzurro sembra molto complesso. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, infatti, il portiere classe '96 è entrato nel mirino del Barcellona. I blaugrana stanno pensando di vendere ter Stegen e vorrebbero puntare su Onana per il futuro. Il Napoli potrebbe restare beffato dall'offerta economica certamente più alta del club spagnolo.