Ds Torino: "Vi dico se Belotti torna contro il Napoli"

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, tra i tanti temi toccati, anche la situazione legata all'infortunio e al rinnovo di Andrea Belotti. Situazione che interessa al Napoli e a Spalletti in quanto dopo la sosta ci sarà, per l'appunto, Napoli-Torino.

"Belotti? Dovremmo riaverlo a disposizione dopo la sosta, ha avuto un ematoma che lo ha tormentato, non un’infrazione al perone. Per il rinnovo la nostra offerta la sa (3.6 milioni di euro)".

Belotti-Napoli-Torino

"Zima, Brekalo e Praet grandi operazioni. Il primo è piaciuto immediatamente a Juric. Il secondo è stato cercato da altri grandi club, ma noi l'abbiamo messo subito su un volo privato. Praet lo volevamo fortemente, e lui voleva noi".

"Juric? L'abbiamo preso sapendo com'era, dentro e fuori dal campo. L'abbiamo scelto proprio per questo, sa come entrare nella testa dei giocatori, che poi danno tutto per lui. Questo avviene perché è credibile agli occhi di tutti".