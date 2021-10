Santacroce: "Rrahmani si avvicina ad uno dei difensori più forti del Napoli"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'episodio di razzismo subìto da Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

"Assurdo pensare che nel 2021 esista ancora il razzismo. La gente dovrebbe capire che certe cose non si dovrebbero fare. Vorrei portare le mie figlie allo stadio, ma come spiego loro queste cose? Con tutte le telecamere allo stadio non multerei i tifosi per la distanza di sicurezza ma per questi episodi. Anche a me è capitato di vivere queste tristi sensazioni fin da giovane, dalle giovanili alla prima squadra, la prima volta a Verona. Difficile affrontare questi episodi le prime volte, poi capisci che lo fanno per stupidità.

Rrahmani si avvicina ad un uno dei difensori più forti del Napoli, Raul Albiol, è ottimo tatticamente e di testa. Le gerarchie si sono capovolte, Manolas è un cagnaccio come Koulibaly, quindi è giusto far giocare al fianco del senegalese un giocatore più tecnico. In questo Napoli conta la squadra che è fortissima, non i singoli".