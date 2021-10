Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto all'International Broadcast Centre, dopo la presentazione del Centro Var per parlare della riapertura degli stadi al massimo della loro capienza:

"Me lo auspico. Il Cts ha dato il via libera per il 75%, ma per noi esiste solo il 100%. Se si tratta di un breve periodo ok, ma nel resto d'Europa intorno a noi tutti hanno gli stadi al 100%. In tutti i paesi, dalla Spagna all'Inghilterra, anche la Svizzera, sono già al 100%. Non è giusto che i nostri club soffrano in termini economico finanziari in modo così rilevante e non si cerchi di accelerare con misure utili per ritrovare il pareggio economico".