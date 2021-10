Bucciantini: "Nel Napoli di oggi vedo qualcosa che prima non c'era"

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra. Ecco quanto evidenziato:

"Ieri mi ha colpito come il Napoli abbia subito pochi danni da una Fiorentina che ha sempre messo in difficoltà. La squadra ha messo a segno un ennesimo goal da punizione in stagione, sta migliorando. Con Spalletti la squadra è migliorata, è più propositiva. Vedo la libertà del talento che prima non c'era.

FOTO IMAGO

Sul razzismo subìto da Koulibaly

Esistono gli strumenti giusti per fermare episodi stupidi come il razzismo, bisogna combattere per debellarlo".