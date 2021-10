Il Napoli non parte bene al Franchi di Firenze, che va subito in svantaggio con il gol subito da Martinez Quarta e non è passato inosservato il gesto di Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro ha, infatti, subito rimproverato Rrahmani per aver lasciato troppo spazio concedendo la rete.