Ramirez non ha dubbi: "Sul Napoli e sullo Scudetto"

Gaston Ramirez, ex centrocampista di Sampdoria e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di TMW. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Serie A? Quest'anno è un campionato molto competitivo, bello ed emozionante. Il Napoli mi sta piacendo molto, anche il Milan e poi la Juventus risalirà".

NAPLES, ITALY - FEBRUARY 02: Marek Hamsik of SSC Napoli vies Gaston Ramirez of UC Sampdoria during the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio San Paolo on February 2, 2019 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

"Bologna? Non so se ero stato accostato a loro, ma forse non c'era posto per me. Magari non sono cos' bravo per poter giocare per loro".