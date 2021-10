Difficoltà di visione su DAZN: ecco di chi è la responsabilità

Uno dei temi caldi di questo avvio di stagione sono certamente le problematiche legate al servizio offerto da DAZN, detentore dei diritti tv per la Serie A. Il problema però non sembra essere, o comunque non del tutto, collegato all'emittente.

Secondo quanto stimato da Goldmedia e poi rielaborato da Maurizio Decina, consigliere del ministro dell'Innovazione e decano delle telecomunicazioni, il problema è dato dalla copertura delle connessioni di maggior qualità per gli italiani.

FOTO IMAGO

Dunque i problemi non sono tutti riconducibili a DAZN, che sarebbe comunque dovuta intervenire con una nuova codifica del segnale. Qualche aggiustamento è stato fatto, anche con l'aiuto di TIM, non abbastanza probabilmente. Infatti ad ottobre è prevista una riunione Agcom e la possibilità di sanzioni è più viva che mai.