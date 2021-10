Problemi in casa Fiorentina prima della sfida al Napoli: sta succedendo in questo momento

Non arrivano buone notizie per l'ambiente Fiorentina nell'immediato pre gara rispetto alla sfida con il Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky ci sarebbero alcuni problemi per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Commisso spazientito dal caso Vlahovic? Ha detto la verità, la Fiorentina ha fatto al serbo un'offerta molto importante da 4 milioni di euro netti, ovvero 8 milioni di euro lordi per la società. In più c'è un bonus alla firma di 2,5 milioni di euro e una clausola rescissoria da 80 milioni di euro".

Dusan Vlahovic ACF Fiorentina celebrates the goal. After a VAR check the goal is disallowed during ACF Fiorentina vs SSC Napoli, Italian football Serie A match in Florence, Italy, May 16 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xLiveMedia/FrancescoxScaccianocex/xLiveMediax 0

"Ogni giorno c'è una richiesta aggiuntiva da parte degli agenti, ma dalla Fiorentina filtra la voglia che lui non voglia più rinnovare il proprio contratto. Anche i 2,5 milioni di euro alla firma ormai non bastano più, vogliono di più".