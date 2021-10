Spalletti vuole farlo contro la Fiorentina: il piano per due giocatori

Luciano Spalletti sta recuperando sempre più giocatori fondamentali in una stagione piena di impegni. Il ritorno di Faouzi Ghoulam tra i convocati, dopo sette mesi dall'ultima volta, segue quelli di Dries Mertens e Diego Demme.

Mertens Fiorentina Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, le idee di Spalletti erano quelle di far mettere minuti nelle gambe a Mertens e Demme già nella gara con lo Spartak, ma l'evoluzione della gara ha complicato tutto. I due sono recuperati e probabilmente, salvo sorprese, potrebbero entrare a gara in corso contro la Fiorentina. La sosta aiuterà i tre azzurri a recuperare al meglio e poter essere pronti al 100% per la gara contro il Torino del 17 ottobre.