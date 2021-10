Brutte notizie per il Napoli: infortunio muscolare per un azzurro

Non inizia bene la trasferta a Firenze del Napoli di Spalletti che perde un calciatore per infortunio ancora prima del calcio di inizio.

Photo Andrea Bressanutti/LaPresse September 20, 2021 - Udine, Italy Soccer Udinese vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2021/2022 - Friuli Stadium. In the photo: luciano spalletti PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xAndreaxBressanutti/LaPressex

Come comunicato dal Napoli infatti attraverso una nota ufficiale, Adam Ounas non sarà a disposizione a causa di un problema muscolare.

Di seguito il comunicato del club:

"Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito ad un risentimento muscolare accusato al termine dell’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro".