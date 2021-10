"Lo temeva ed è successo", Giaccherini sulla sconfitta di Sarri

Nel corso del post partita della sfida tra Bologna e Lazio, in cui i biancocelesti hanno perso 3-0, l'ex Napoli Emanuele Giaccherini è stato interpellato sull'umore di Sarri dopo questo tipo di sconfitte.

Di seguito la sua risposta:

"Non l'avrà presa benissimo, Sarri ci tiene sempre tantissimo a vincere e sicuramente oggi sarà molto arrabbiato. Questa era una partita delicata, prima della sosta, lui le teme sempre tanto perchè i giocatori pensano già alla valigia, alla nazionale".

"Io ho giocato sia alla Juve che al Napoli e la differenza ambientale si sente. In piazze come Napoli, ma anche a Roma, la città ti condiziona, l'esaltazione per la vittoria te la porti dietro diversi giorni ed ha un impatto poi sulla sfida successiva. Per un calciatore è bello, ma è anche un grosso rischio che ti porta a fare molti alti e bassi".