Le sette bellezze e la consacrazione napoletana

7 su 7 come un sogno: una raffica di sette bellezze, tutte inaspettate ma tutte belle a loro modo. Da Napoli-Venezia dove sembrava che appartenesse a una di quelle sere stregate, alla rimonta all’86’ a Genoa, alla più bella o forse più sentita contro la rivale Juve, ai due poker consecutivi, concludendo con Cagliari e Firenze.

O meglio la consacrazione di Firenze, perché ebbene sì prima si poteva parlare di un Napoli forte ma non ancora sicuro del suo futuro e solo per un motivo: la consacrazione è nata dalla reazione azzurra dopo la sconfitta.

La disfatta in Europa figlia di un episodio, che forse ripensandoci ancora brucia, ma che per la trasferta di Firenze è stata lanciata nel dimenticatoio. Stavolta non si lascia trascinare dal ricordo buio come successo in passato, dove una sconfitta costava cara dando il via ad una successione di delusioni. Stavolta no, non è stato così e non poteva essere così.

FLORENCE, ITALY - OCTOBER 03: Amir Rrahmani of SSC Napoli celebrates after scoring a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Spalletti non è la rivoluzione, Spalletti è la nota d’equilibrio che racchiude in modo sublime il meglio del Napoli in questi ultimi anni. Tanto tempo a cercare il punto debole del Napoli, non dato solo dalle difficoltà tattiche: il vero grattacapo era la sola mentalità.

È il modo di pensare, di reagire e di credere in sé stessi a fare la differenza. Il Napoli crede nelle sue potenzialità e a petto gonfio di orgoglio le sfoggia in grande stile. Si parte spesso in svantaggio ma la corte di Spalletti non può e non vuole crederci che quella partita possa finire così, sa di poterla vincere e senza i se e senza ma agisce nel totale silenzio umiliando quasi l’avversario.

E lì dove qualche anno fa, precisamente nel 2018, disse addio al sogno Scudetto proprio quando ormai sembrava fatta, ora ci ritorna aprendo di nuovo quel cassetto solo ed esclusivamente al Franchi di Firenze. Dove osserva a gran tono dall’alto le sue avversarie, non si sa per quanto ma nella speranza di mantenere al più a lungo possibile la stima del punteggio pieno nei top 5 campionati.

E sì, si sta parlando proprio del Napoli, passato dall’incubo di Napoli-Verona al sogno più importante d’Italia azzittendo coloro che di critiche ne avevano la bocca piena, e tutto questo solo ed esclusivamente per l’amore di Napoli, o meglio, in difesa della gente di Napoli.

Riproduzione riservata

Sara Madonna