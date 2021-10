LIVE - Fiorentina - Napoli, le formazioni ufficiali: cinque cambi rispetto allo Spartak

Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Gli uomini di Italiano vogliono continuare a stupire in questo avvio di stagione, mentre Spalletti vuole tornare a vincere dopo il passo falso in Europa League per restare in vetta a punteggio pieno in campionato.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Gli aggiornamenti