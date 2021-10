Vergogna a Bologna, dagli spalti parte il coro: "Odio Napoli"

Nonostante una situazione molto comoda, con il Bologna in vantaggio per 3-0 contro la Lazio, i tifosi emiliani si sono resi protagonisti di un avvenimento che decisamente non gli fa onore.

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 03: Supporters of SS Lazio attend the Serie A match between Bologna FC v SS Lazio at Stadio Renato Dall'Ara on October 03, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Nel corso della sfida contro i biancocelesti dagli spalti dello stadio Renato Dall'Ara si è alzato un coro di discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli. Si tratta del tristemente noto coro "Odio Napoli", che purtroppo è ancora troppo presente negli impianti italiani.