Alvino contro gli insulti razzisti: "Commisso hai una grande occasione"

Il giornalista napoletano, Carlo Alvino, scrive così su Twitter riguardo gli insulti a Firenze contro Osimhen, Koulibaly e Anguissa.

Ecco quanto riportato:

ECCO IL TWEET:

Ululati razzisti buuuhhh 🐒🐒🐒 a Koulibaly Osimhen Anguissa in TRIBUNA al Franchi VERGOGNOSO 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Presidente Commisso hai una grande occasione individuali ed impedisci loro di accedere allo stadio. Non sono degni di tifare una squadra gloriosa come la viola. — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 3, 2021