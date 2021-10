Spalletti: "Complimenti a Osimhen, ma ora deve capire una cosa fare in campo"

Durante la conferenza stampa in preparazione alla sfida con la Fiorentina, Luciano Spalletti ha parlato dell'importanza di saper gestire gli episodi durante un intero campionato.

Si è poi complimentato con Victor Osimhen per non aver dato seguito alla sua espulsione alla prima giornata. L'attaccante aveva infatti lasciato in 10 i suoi a metà del primo tempo contro il Venezia, rischiando di far perdere punti importanti alla squadra.

"In fondo al campionato ci arriva chi ha saputo gestire episodi ed atteggiamenti, come una reazione, una deviazione, farsi trovare pronti".

FOTO: Imago

"Ad esempio, complimenti ad Osimhen, che dopo quell'episodio non ho trovato altri atteggiamenti, ha capito il comportamento sbagliato".

"Poi è chiaro che farsi trovare nel posto giusto lo si può allenare, ma è più l'istinto. A lui piace più rincorrere la palla però deve capire dove può arrivare".