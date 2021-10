Spalletti alla caccia di Sarri: il tecnico azzurro vuole superare un nuovo record

Nonostante la sconfitta contro lo Spartak Mosca, il Napoli visto finora è una squadra completamente diversa dall'anno scorso, con un nuova identità e un be gioco. Merito di questo cambiamento è sicuramente l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sta riscuotendo solo pareri positivi da stampa e tifosi e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Record Spalletti Sarri

Il grande inizio di stagione ha visto il Napoli vincere le prime sei gare di campionato e, grazie a queste vittorie, Spalletti è diventato il primo allenatore della storia del Napoli a riuscirci nel suo primo anno sulla panchina azzurra. Ma c'è un nuovo record all'orizzonte: Spalletti vuole raggiungere il primato di Sarri, arrivato a otto vittorie consecutive nella stagione 2017/2018. Per riuscirci, Spalletti dovrebbe vincere domani contro la Fiorentina e poi contro il Torino alla ripresa del campionato dopo la sosta. Se poi volesse addirittura superare questo record, potrebbe farlo nello stadio che lo ha reso grande: l'opportunità potrebbe capitare proprio contro la Roma allo Stadio Olimpico, nella sfida del prossimo 24 ottobre.