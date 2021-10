Napoli scaramantico: la decisione in vista della trasferta di Firenze

Il Napoli oggi volerà verso Firenze per la trasferta che vedrà gli azzurri impegnati al Franchi domani pomeriggio. La squadra vuole vincere e per farlo si affida anche alla scaramanzia.

Albergo Fiorentina Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, la squadra non alloggerà nello stesso hotel dove assistette a quel famoso Inter-Juventus del 2018. Da quell'anno in poi, il Napoli ha deciso di non tornare più nel famoso albergo citato da Maurizio Sarri. Scaramanzia o altre questioni? Chissà, ma preferiamo pensare alla prima.