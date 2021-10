Juventus, brutto rientro degli ultras: scontri con le forze di polizia

In casa Juve il ritorno degli ultras non è stato del tutto tranquillo, anzi, ha creato molti disaggi, in particolare nel pre partita del derby.

Infatti, stando a quanto riportato da Romeo Agresti, si sono verificati degli scontri tra gli ultras bianconeri e le forze di Polizia, costretti ad attuare una carica di alleggerimento per attenuare il lancio di bottiglie da parte del tifo organizzato della Juventus.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 29:

In conclusione, risulta l'arresto di un tifoso per aver lanciato una bici elettrica contro un agente di polizia.

