"Il tempo dirà se lo merito", il messaggio a sorpresa di Anguissa

André Frank Zambo Anguissa, il roccioso centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del suo possibile riscatto. Ecco quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

"Non ci ho pensato due volte a venire qui, sono felicissimo di essere a Napoli. Ho sentito subito la fiducia di tutto l'ambiente. Non penso al contratto, sarà il tempo a dire se merito il riscatto: ma è sicuro che darò sempre il massimo in campo".