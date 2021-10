Anguissa: "Sono felicissimo di essere a Napoli. Mario Rui? Per noi è un guerriero"

André Frank Zambo Anguissa, il roccioso centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

"Dopo sette risultati utili consecutivi, questa prima sconfitta ci fa dispiacere. Volevamo vincere, ma dobbiamo già pensare a domenica, alla sfida contro la Fiorentina. Abbiamo voglia di riscattarci con un'ottima squadra. Dobbiamo dimenticare la sconfitta ma farne tesoro per crescere. Fa sempre male perdere perché il Napoli ha un unico obiettivo quando scende in campo, ed è vincere.

FOTO IMAGO

Mario Rui è un guerriero

Siamo un gruppo unito, e a fine della gara ci siamo dette cose che restano nello spogliatoio. Mario Rui è un combattente, un guerriero, è un ottimo compagno di squadra, mentre Spalletti ci fa capire i nostri errori, ci spinge a vincere sempre. La classifica dell'Europa League si complica ma la qualificazione resta aperta. Ci sono ancora molte gare da disputare, dobbiamo restare concentrati. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere venuto qui. Noi pensiamo partita dopo partita, per lo scudetto si vedrà. La squadra lotta sempre per dare il massimo e per raggiungere i suoi obiettivi.

La partenza a gennaio per la Coppa d'Africa

Sarà difficile lasciare i compagni a gennaio per giocare la Coppa d'Africa, come lo sarà anche per Koulibaly, Ounas e Ghoulam. Ma il Napoli ha un'ottima squadra e la sua forza mentale la farà continuare a vincere: è sempre la squadra a fare i giocatori, non il contrario. Non ci ho pensato due volte venire qui, sono felicissimo di essere a Napoli. Ho sentito subito la fiducia dell'ambiente. Non penso al contratto, sarà il tempo a dire se merito il riscatto: darò il massimo in campo".