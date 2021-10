Allegri non ha dubbi in conferenza: "Dobbiamo farlo domani"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di Torino in programma domani. Il tecnico livornese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Allegri Torino Juventus

"Domani dopo più di un anno tornano i tifosi allo stadio per il derby di Torino e non può che esserci tanta attesa. Quello che vogliamo assolutamente fare è dare una sistemata alla classifica, un altro colpetto e poi pensare a sistemarla definitivamente. Bisognerà restare sul pezzo per tutti i novantacinque minuti del match, sarà dura contro il Torino di Juric, tra le più in forma in quest'avvio di campionato".