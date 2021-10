Partenza per la Coppa d'Africa: l'idea di Anguissa sul Napoli

André Frank Zambo Anguissa, il roccioso centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della partenza a gennaio in Coppa d'Africa. Ecco quanto dichiarato:

FOTO IMAGO

"Sarà difficile lasciare i compagni a gennaio per giocare la Coppa d'Africa, come lo sarà anche per Koulibaly, Ounas e Ghoulam. Ma il Napoli ha un'ottima squadra e la sua forza mentale la farà continuare a vincere: è sempre la squadra a fare i giocatori, non il contrario"