Lo Spartak Mosca prende in giro Spalletti e il Napoli sui social

Dopo la vittoria dello Spartak Mosca contro il Napoli per 3-2, il club russo sul proprio profilo Twitter ha preso in giro la squadra azzurra e Luciano Spalletti con un post con scritto "Ma che emozione!"

MA CHE EMOZIONE! 🇮🇹 pic.twitter.com/WktyzX77Q3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021

Infatti il mister del Napoli nel 2011, quando allenava lo Zenit San Pietroburgo, dopo aver pareggiato contro la Dinamo Mosca venne intervistato da un giornalista che disse cose incomprensibili. ll cronista gli chiese quali emozioni avesse provato il mister nel subìre un goal nei minuti di recupero, e il tecnico toscano gli rispose:

"Ma quale emozione, che ca..o dice?"

IL VIDEO:

Come se non bastasse, lo Spartak Mosca continua a prende in giro i napoletani alludendo alla sensazione di "bruciore" dopo sconfitta azzurra:



"The roasting" (cioè che bruciatura)