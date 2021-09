Spalletti sulle polemiche a fine gara: "Ci ha preso in giro tutta la partita"

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della sfida di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca, terminata con la prima sconfitta ufficiale dell'allenatore toscano sulla panchina azzurra.

"Polemiche a fine gara? Sono andato soltanto a salutare un collaboratore dello Spartak che ci ha preso in giro tutto il secondo tempo".



"Quando noi eravamo in inferiorità numerica hanno messo gli esterni larghi e abbiamo sofferto. Ci siamo messi 5-3-1 e la partita era sotto controllo dal punto di vista tattico, si soffriva meno il palleggio centrale. In una giocata sull'esterno li abbiamo lasciati andare troppo banalmente sulla sinistra e ci hanno creato la superiorità numerica in l’area".

"In parità numerica pensavo di riprendere e ribaltare anche la partita. Abbiamo continuato a giocare un po’ in maniera confusionaria, sembrava fosse impareggiabile la partita. Se fossimo stati un po’ più calmi e avessimo fatto girare meglio la palla avremmo fatto diversamente. Anche stasera abbiamo giocato tutta la partita in 10, era lunga. L’ultimo quarto d’ora mi aspettavo di fare meglio, di riprendere la partita e di ribaltare, c’era tempo ma non siamo stati bravi a mantenere l’ordine".

"Come affronterò la sconfitta? Diventa facile, ho già perso in vita mia. Chiaro che quando ti abitui a vincere, dopo la sconfitta entri in spogliatoio a testa bassa. Non è stata una partita disastrosa, ci è capitato il pallone del 2-0 e se avessimo segnato avremmo vinto la partita, poi in 10 non abbiamo fatto benissimo. Si va a prendere quegli episodi che hanno fatto la differenza, senza Quei 4/5 cartellini gialli sulle ripartenza potevamo fare meglio. Sono stati esperti, con questi falli un po’ al limite. Vorrei rivedere quello su Manolas, ancora non l’ho rivisto, quello di Mario Rui si ed era corretto. Siamo stati più inesperti".



"Terzino sinistro? Discorso già affrontato, però abbiamo Ghoulam fuori, speriamo di recuperarlo. È un uomo squadra un calciatore fortissimo, dobbiamo vedere come torna nella partita reale. Bisogna vedere quali possibilità avrà, chiaro che mancava l’uomo doppio lì a sinistra".