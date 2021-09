Si infiamma Napoli-Spartak Mosca: rissa a fine primo tempo

Sul finire del primo tempo di Napoli-Spartak Mosca, l'arbitro Ivan Kruzliak aveva concesso un rigore per i russi per un contatto in area tra Politano e Promes. Richiamato dal VAR, il direttore di gara è dovuto tornare indietro perché si era accesa una mega rissa tra le due squadre.

Rissa Napoli Spartak

La rissa è stata causata da Di Lorenzo che ha tolto dalle mani il pallone a Promes che lo stava passando a Sobolev per battere il rigore.

Alla fine Kruzliak ha placato gli animi e ha cambiato giustamente scelta, concedendo punizione per il Napoli. Di Lorenzo e Sobolev sono stati ammoniti.