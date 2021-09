Koulibaly contrariato: "Della partita di stasera mi fa rabbia una cosa"

Kalidou Koulibaly, al termine della partita contro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League, ha parlato in conferenza stampa riguardo la prima sconfitta in stagione. Ecco quanto riportato:

"Mi fa rabbia aver perso equilibrio e solidità. Oggi era una partita che potevamo vincere, ci dispiace non averlo fatto. Abbassandoci nella ripresa lo Spartak Mosca ci ha messi in difficoltà e ne ha approfittato. Questa partita ci insegna molto sul calcio dominante che dovremo fare, e ne faremo insegnamento.

Il girone è ancora aperto, dobbiamo vincere le due partite col Legia e vogliamo essere pronti. Sono fiducioso, possiamo farcela. Abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo. In fase difensiva dobbiamo essere più leoni, ci siamo schiacciati troppo. C'è tanto da lavorare e farlo coi piedi per terra. Domenica speriamo di vincere con entusiasmo".