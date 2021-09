Di Lorenzo non ci sta: "Volevamo vincere, tante decisioni arbitrali discutibili"

Durante il post partita di Napoli-Spartak Mosca è intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino dei partenopei ha commentato la rocambolesca sconfitta dei suoi. Ecco le sue parole:

"Un po’ di nervosismo, è stata una partita difficile, con tante decisioni arbitrali un po’ così… viste dal campo. Siamo delusi e rammaricati, volevamo vincere la partita, non ci siamo riusciti e dispiace".

"Un uomo in meno è sempre difficile, giochiamo poi tante partite ravviciniate, e sicuramente giocare una partita quasi intera in 10 si sente sulle gambe, però ripeto la partita l’abbiamo fatta, dispiace per questi gol presi ma adesso pensiamo a domenica".