Ufficializzata la top squadra della settimana in Fifa 22: c'è un azzurro

Tanta Serie A nella squadra della settimana di Fifa 22. Il famoso gioco di calcio ha rilasciato, come sempre, il top team della settimana scegliendo tra i migliori giocatori di giornata in giro per il mondo.

osimhen squadra fifa

Tra i calciatori presenti nella formazione, c'è anche Victor Osimhen, in gol contro il Cagliari. L'avvio di stagione esaltante del nigeriano non è passato inosservato dunque neanche per la piattaforma EA che ha premiato il 9 azzurro.