Tegola Atalanta: un titolare lascia il campo in lacrime

Brutte notizie in casa Atalanta durante il match di Champions League contro lo Young Boys. La squadra di Gasperini ha infatti perso Gosens per infortunio dopo pochi minuti di gioco. Il calciatore tedesco si è accasciato al suolo toccandosi il flessore e scoppiando in lacrime.

Il tecnico dell'Atalanta ha subito sostituito il numero 8 dell'Atalanta scegliendo Maehle al suo posto. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime ore in merito a Gosens, anche se le prime impressioni non sembrano affatto essere buone.