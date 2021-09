Spalletti pronto al turnover, cambiano tanti interpreti

In vista del match di giovedì contro lo Spartak Mosca valido per l'Europa League, Luciano Spalletti è pronto a rivoluzionare l'11 titolare del Napoli, per dare spazio a chi ha giocato meno in questo avvio di stagione. Saranno almeno quattro i cambi per cui opterà il tecnico toscano.

Innanzitutto tra i pali tornerà Meret, l'italiano ha pienamente recuperato dall'infortunio accusato in Nazionale, ed è pronto a mettere minuti importanti nelle gambe.

In difesa spazio a Malcuit e Manolas, il primo agirà sulla destra, da vedere se al posto di Di Lorenzo, o se al posto di Mario Rui, in questo secondo caso sarebbe proprio l'italiano a spostarsi sulla sinistra.

Manolas agirà in coppia con Koulibaly, facendo riposare Rrhamani.

A centrocampo tornerà Demme, sostituirà il più stanco tra Fabian Ruiz e Anguissa, probabilmente il secondo.

Il tridente offensivo non si tocca, Osimhen e Insigne sono sicuri del posto, il ballottaggio resta Lozano-Politano, con il primo favorito sul secondo.

Infine dietro la punta Elmas potrebbe sostituire Zielinski, ma per Spalletti il polacco deve tornare nella miglior condizione, quindi deve giocare il più possibile.