Da Mosca: "Spartak senza chance, Napoli esagerato"

Il Napoli affronta lo Spartak Mosca per la seconda giornata di Europa League. Gli azzurri hanno intenzione di vincere per portarsi a 4 punti nel girone e sperare in un pareggio tra Legia Varsavia e Leicester per prendersi la vetta della classifica. L'ex presidente della Lokomotiv di Mosca Nikolay Naumov, a Gazeta.Ru, ha parlato della gara del Maradona.

"Lo Spartak Mosca non ha possibilità di battere il Napoli. Gli azzurri sono molto ben organizzati, tatticamente e tecnicamente. Strapperanno tutto ciò che possono. Penso che lo Spartak tornerà da Napoli con una sconfitta. Nella migliore delle ipotesi non perderanno con tanti gol di scarto".

Nikolay Naumov, poi, ha rincarato la dose, parlando di un vero e proprio miracolo se lo Spartak Mosca dovesse tornare da Napoli con un risultato positivo.

"In linea di principio, perdere contro il Napoli non è vergognoso: sono una squadra esagerata. Nessuno si aspetta che lo Spartak vinca. Ma se i biancorossi fanno un miracolo, ottengono un pareggio o addirittura vincono, sarà un grande vantaggio per l'allenatore che, altrimenti, rischia l'esonero".