Insigne sul rinnovo: "Napoli davanti a tutto ma non posso distrarmi, ci penserò"

Lorenzo Insigne ha presentato la sfida tra Napoli e Spartak Mosca in conferenza stampa. Gli azzurri sono "costretti" a vincere per tentare di prendere la vetta della classifica e diventare i favoriti per il passaggio del turno. Il capitano del Napoli ha parlato anche del rinnovo di contratto.

"Non mi voglio distrarre con il rinnovod di contratto, altrimenti non gioco bene. Ho ancora un altro anno e voglio restare concentrato su quello, voglio pensare a divertirmi in campo.Il mio agente e il presidente si sono già incontrati e hanno chiacchierato ma sono cose di cui parleranno loro".

Insigne a Sky Sport: "Rinnovo? Napoli davanti a tutto"

Prima di parlare in conferenza stampa, Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport sul tema del rinnovo di contratto.

Rinnovo? "Io penso solo a giocare, io ho sempre messo davanti il Napoli. Per altre questioni c’è il mio agente e la società. C’è tempo per parlare del contratto, io ho ancora 1 altro anno, c'è tempo per discutere con la società".