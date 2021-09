Dzhikiya: "Contro il Napoli faremo più del possibile, come lo Sheriff!"

Georgy Dzhikiya, calciatore dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sfida in programma domani contro il Napoli di Spalletti. Queste le dichiarazioni del giocatore russo:

"Nel calcio bisogna dare sempre il massimo, domani è una di quelle partite in cui bisogna fare più del possibile. Gara importante? Per noi sono tutte partita importanti, siamo di buon umore e pronti per giocare questa partita. Non c'è tensione, sappiamo che il Napoli è forte, faremo ciò che dice il mister e ovviamente prenderemo seriamente la gara. Per quanto riguarda gli infortunati, sono cose che accadono nel calcio".