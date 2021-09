Ancelotti KO in Champions: accuse all'arbitro in conferenza stampa

La sconfitta del Real Madrid in casa contro lo Sheriff è senza alcun dubbio il risultato più sorprendente di questo turno di Champions League. Carlo Ancelotti - ex allenatore del Napoli ora sulla panchina dei Blancos - si è dimostrato particolarmente indispettito in conferenza stampa, anche nei confronti del direttore di gara.

"Secondo me non meritavamo di perdere. Cerco di essere obiettivo nel valutare la partita e si può dire che siamo stati sfortunati. Abbiamo avuto occasioni all'esterno, ho messo Jovic che ha ne ha avute alcune. È andato bene tutto bene per loro e tutto male per noi.

Siamo preoccupati perché abbiamo perso tre punti, ma il girone è aperto: dobbiamo assolutamente vincere la prossima partita. Più che preoccupati, probabilmente siamo tristi: abbiamo avuto così tante opportunità.

Per quanto riguarda l'arbitraggio, è stata più una questione individuale con il quarto uomo, che mi ha detto che dovevo rispettarlo. Ho fatto 130 partite in Champions League ed è la prima volta che ricevo un cartellino giallo, oltretutto senza motivo. È irrispettoso e basta, ma non voglio commentare l'arbitraggio".