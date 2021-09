Pochi biglietti per Firenze, protesta dei Club Napoli: la denuncia

Domenica prossima, alle 18, si sfideranno Fiorentina e Napoli per la settima giornata di Serie A. La trasferta a Firenze dei tifosi azzurri, tuttavia, sarà più complicata del previsto.

Stando a quanto riportato in un comunicato sul sito di UANM - l'Unione Azzurra Nel Mondo - i Viola avrebbero messo in vendita solamente un quarto dei tagliandi per quel che riguarda il Settore Ospiti. I biglietti a disposizione, infatti, sarebbero solamente 450, per di più riservati esclusivamente ai residenti in Campania. Segue il comunicato:

"L'Unione Azzurra Nel Mondo, in rappresentanza di migliaia di supporter del Calcio Napoli facenti parte della coalizione, esprime profondo rammarico e indignazione per la situazione venutasi a creare inerente alla vendita dei biglietti per la partita Fiorentina-Napoli di domenica prossima.

I tickets in questione, relativamente al settore Ospiti dello stadio Franchi di Firenze, sono stati messi in vendita tramite la piattaforma online ticketone venerdì scorso e terminati dopo pochi minuti. Cosa molto strana per chi, come noi, è abituato ad acquistare i biglietti online ed ancora più strano il fatto che nessuno sia riuscito ad accaparrarsi un solo biglietto.

Nel chiedere spiegazioni alla Società Viola, ci è stato riferito che la questura ha disposto di mettere in vendita soltanto 450 biglietti, ai soli residenti in Campania! Come si può mettere in vendita soltanto un quarto dei biglietti disponibili in quel settore? E per giunta solo per i tifosi residenti in Campania!

La beffa è ancor più grande se si pensa che, ai tifosi residenti fuori dalla Campania, non è stata data possibilità di acquistare tagliandi di alcun altro settore dello stadio, in quanto la società Fiorentina ha riservato quei settori ai soli tifosi possessori di Fun card Viola.

Una discriminazione che non trova scusanti credibili! I tifosi partenopei, soprattutto quelli appartenenti ai Club, non hanno mai e ribadiamo MAI CREATO PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO. Sono sempre stati rispettosi delle regole e le ultime trasferte, come Udine e Genova, per citare solo quelle di questa stagione, lo hanno dimostrato.

Stanno ammazzando la nostra passione e ci stanno allontanando sempre di più, soprattutto le giovani generazioni, dal calcio e dallo sport! È questo che vogliono? È vergognoso! Ma la nostra voglia e la nostra fede è più forte di tutto! Per questo alcuni club appartenenti all’Unione Azzurra Nel Mondo si organizzeranno e si metteranno ugualmente in viaggio verso Firenze, anche senza biglietto, per sostenere la squadra fuori dallo stadio!".