Osimhen come Zico e Maradona: il paragone

Victor Osimhen partita dopo partita rapisce sempre più i tifosi napoletani e non solo, proprio come fatto anche domenica al Maradona con il Cagliari dove si è impadronito del campo dando una spinta adrenalinica. Ne parla il Corriere dello Sport il cui fa anche un paragone:

"Domenica sera, Godin è uscito dal campo come quei pugili suonati che prendono tristemente coscienza che il loro tempo è terminato. Osimhen si è preso gioco di una marcatura che ha ricordato quelle di Gentile con Zico e Maradona. L'attaccante supera i difensori con una disinvoltura imbarazzante, come se gli avversari affossassero le gambe in terreni paludosi. Scene da cartoni animati".