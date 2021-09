Contratto in scadenza per Callejon: la scelta della Fiorentina sull'ex attaccante del Napoli

Il contratto con la Fiorentina di José Maria Callejon, ex attaccante esterno del Napoli, scadrà il prossimo giugno.

Arrivati a questo punto, il club toscano deve prendere - in tempi relativamente brevi - una decisione sul futuro dello spagnolo.

Stando a quanto riferito da La Nazione, la dirigenza Viola non si è ancora espressa definitivamente su Callejon. Se in quel di Firenze decidessero di trattenere l'ex Napoli, l'idea sarebbe quella di un prolungamento annuale, con opzione per un altro anno ancora.