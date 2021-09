Cannavaro: "Con me Osimhen non toccherebbe palla"

Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Zambo Anguissa è un giocatore che sta dimostrando un valore incredibile. Visto anche come è andata l'operazione è stato un grandissimo affare. Non è male averlo davanti perché ti ripulisce i palloni, ti scherma e per un difensore non è male avere un compagno così davanti".

"Come si marca Osimhen? Con me non avrebbe toccato palla, sarebbe uscito dal campo senza sorriso (sorride ndr). Sta dimostrando grandissime qualità, fa reparto da solo. Questi due giocatori, stanno facendo la differenza per il Napoli".

"Insigne deve fare le sue valutazioni perché è giusto così. Il fatto che sia tifoso e capitano farà la differenza. Alla fine troverà la soluzione giusta per accontentare i tifosi che in lui credono tanto".

"Quanto può restare in testa il Napoli? Io penso che rispetto a qualche anno fa anche i calciatori hanno un'esperienza diversa come la società. I periodi più difficili saranno quando arriverà la coppa d'Africa o qualche infortunio e lì bisognerà capire come verranno gestiti quei momenti. Ora viaggiano a mille ma in una stagione lunga può succedere di tutto. Spalletti è una garanzia e sa quello che bisogna fare per vincere. A me piace molto. L'ho studiato anche a Coverciano. Ha le idee chiare e io le chiavi dell'attico della Serie A gliele darei tranquillamente".